Grey Zone: боец ЧВК «Вагнер» Бибер погиб под Артемовском

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Евгений Пригожин и боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер погиб в бою при отражении атаки Вооруженных сил Украины под Артемовском, сообщает Telegram-канал Grey Zone. По данным канала, военнослужащий умер несколько недель назад.

По информации канала, он был командиром штурмового отделения «музыкантов», награжден медалями «За участие в Бахмутской мясорубке» и «Окопный крест». Бибер прошел войну в Чечне и принимал непосредственное участие в штурме Грозного, добавили авторы канала.

В конце мая 2023 года в Сети появилось видео, где бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК «Вагнер», заявил, что оставляет в Артемовске двух бойцов — Бибера и Долика. Они, как отметил предприниматель, должны были помогать регулярной армии после ухода вагнеровцев в полевые лагеря.

Вечером 23 августа стало известно о крушении в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино самолета Embraer Legacy, который связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. По данным, Росавиации, в бизнес-джете, который выполнял рейс из Москвы в Петербург, значился бизнесмен, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для подтверждения смерти Пригожина необходимо провести экспертизы, включая и генетическую.