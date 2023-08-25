В Кремле отреагировали на обвинения Запада в убийстве Пригожина Песков назвал ложью заявления Запада о причастности Путина к гибели Пригожина

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Евгений Пригожин

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложью заявления Запада о причастности президента России Владимира Путина к гибели бизнесмена Евгений Пригожина. По словам Пескова, которые приводит ТАСС, нужно основываться на фактах, а «фактов пока немного».

Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и трагической гибели пассажиров самолета, в том числе и Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это абсолютная ложь. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах, — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что пока неизвестно, пойдет ли Путин на похороны Пригожина. Песков подчеркнул, что у президента плотный график.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не удивлен катастрофой самолета, пассажиром которого мог быть Пригожин. До этого американский лидер пошутил, что после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» он бы на месте Пригожина «следил за тем, что ест».

О крушении частного самолета Embraer Legacy неподалеку от населенного пункта Куженкино стало известно накануне вечером. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло с высоты около девяти километров. На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.

По данным СМИ, на месте крушения был найден телефон Пригожина. При этом его тело среди останков пассажиров самолета пока не идентифицировали. Официальной информации о гибели предпринимателя пока не поступало.