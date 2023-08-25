Граждан Украины задержали по подозрению в подготовке диверсии в Севастополе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники вневедомственной охраны МВД РФ задержали двух граждан Украины в районе ключевого узла водозаборной станции в Балаклавском районе Севастополя, сообщает Telegram-канал Mash. Предполагается, что мужчины планировали устроить диверсию ко Дню независимости Украины. В ходе обыска у них нашли карту с основными инфраструктурными объектами Республики Крым.

По данным канала, мужчины быстро привлекли внимание охраны, так как они что-то усердно копали. Помимо планов инфраструктурных объектов Крыма, при себе у задержанных были специальные инструменты. В свежей яме также было обнаружено неизвестное вещество, в настоящее время оно находится на экспертизе. Отмечается, что в ходе задержания подозреваемые заявили, что они просто заблудились и случайно попали на охраняемую зону.

Как сообщалось ранее, на западе Крыма были уничтожены четыре лодки с украинскими диверсантами. Противник потерял от 15 до 20 человек личного состава. По неподтвержденным данным, лодку с диверсантами, которые могли ранее обстрелять кемпинг с туристами, уничтожили в районе мыса Тарханкут.

Сотрудники ФСБ и полиции Псковской области ранее задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге. По версии следствия, задержанный сотрудничал с украинскими спецслужбами и намеревался вскрыть релейный шкаф, чтобы поджечь его.