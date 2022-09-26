Граничащие с Казахстаном регионы закрыли выезд мужчинам призывного возраста

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В Тюменской и Курганской областях закрыли выезд мужчинам призывного возраста, сообщает URA.RU со ссылкой на пограничные управления ФСБ России по регионам. В то же время отмечается, что ситуация на границе остается спокойной.

Ситуация на границе остается спокойной. В соответствии с ФЗ 114, несколько граждан призывного возраста получили отказ в выезде за пределы страны, — сообщили в управлении.

Мужчин за разъяснениями о причинах отказа направили в военные комиссариаты по месту жительства.

В военном комиссариате напомнили, что согласно приказу от 21 сентября, гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд с места жительства без разрешения военкомата. Со времени выхода приказа зарегистрированы исключительно единичные случаи обращения за справками установленного образца для выезда за пределы страны, отметили в ведомстве.

Накануне пограничники Казахстана задержали троих скрывающихся от мобилизации россиян. В комитете национальной безопасности страны уточнили, что при себе они имели вещи и оружие.

21 сентября в ходе обращения к гражданам президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Побилизационные мероприятия начались в тот же день.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил суть указа о частичной мобилизации, сообщив, что в его рамках будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он уточнил, что это 1% мобилизационного ресурса.