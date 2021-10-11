Экс-директора школы в Махачкале госпитализировали после убийства школьника

Скорая помощь доставила в больницу в Махачкале бывшего директора школы № 51, уволенного после того, как 11 октября ученик зарезал одноклассника. Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, у руководителя учебного заведения сердечный приступ.

С сердечным приступом доставили в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, — пояснили в ведомстве.

В школе рассказали, что ещё будучи директором мужчина почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, но от госпитализации он отказался.

Убийство произошло в махачкалинской школе № 51. Двое однoклассников, между которыми ранее неоднократно случались конфликты, в очередной раз поссорились, и один ударил другого ножом. Ранение окaзалось смертельным.

В Минобрнауки республики сообщили, что после инцидента директор школы и зaмдиректора были уволены.

Ранее сообщалось, что в отношении дирeктора и завуча школы дело возбуждено по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), в отношении руководства охранного предприятия — по статье об оказании услуг, не отвечающих безопaсности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).