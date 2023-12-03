Городские службы Новороссийска отказались помогать голодному еноту Жители Новороссийска пожаловались на отказ спасателей помочь застрявшему еноту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители Новороссийска пожаловались на отказ городских служб в спасении застрявшего на дереве голодного енота, пишет «Подъем». По словам местных жителей, енот сидит на дереве в течение нескольких дней без еды и воды. Глава Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров сообщил изданию, что такие вызовы никогда не игнорируются, однако в этот раз возникла заминка с подъемником.

Одеров добавил, что спасатели не раз выезжали по такому вызову, однако животное каждый раз убегало от сотрудников служб с одного дерева на другое, в результате чего поймать енота так и не удалось. Он заверил, что зверь вечерами самостоятельно спускается к помойке, где ищет еду, а потом снова забирается наверх.

Для поимки животного необходимо разместить ловушку, и когда енот в нее попадется, то его будет необходимо вывезти в лес и отпустить, считает начальник службы спасения. При этом он предположил, что зверь все равно вернется в город, потому что в лесу ему уже будет трудно.

Ранее жительница Тюмени спасла раненую сову, которая трое суток пролежала среди мусора между жилыми домами в центре города. Птица не могла улететь из-за травмы крыла. Сову отвезли в местный зоопитомник, где волонтеры кормили ее с рук.

В ноябре сотрудники МЧС России спасли кошку, застрявшую в шахте жилого дома в Москве. Животное получалось спасти два дня подряд из-за отсутствия разрешения от управляющей компании на проведение такой операции.