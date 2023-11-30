В Москве спасли застрявшую в вентиляционной шахте кошку

Фото: t.me/spasrezerv

Сотрудники МЧС России спасли кошку, застрявшую в шахте жилого дома на улице Мусы Джалиля в Москве, сообщает телеканал «360». По его данным, кошка жива. Специалисты ведомства намерены передать ее ветеринарам для обследования. Отмечается, что кошку пытались спасти два дня подряд из-за отсутствия разрешения от управляющей компании на проведение операции.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как клетку с кошкой выносят из подвала жилого дома. На то, чтобы достать кошку из шахты вентиляции, у спасателей ушло около часа. Сразу после спасения кошку напоили водой. Спасатели передадут ее ветеринарам для обследования состояния ее здоровья.

На застрявшую в вентиляционной шахте кошку спасателям пожаловались жильцы дома на улице Мусы Джалиля, расположенной в московском районе Зябликово. Они прибыли на место вызова, однако им не удалось достать животное, так как для проведения работ необходимо разрешение от управляющей компании дома или присутствие ее представителя. Затем кошку не получилось достать из-за возникших технических сложностей. Отмечается, что застрявшее животное провело в шахте около недели практически без еды и воды.