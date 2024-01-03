Годовалый малыш попытался съесть цветок и попал в больницу SHOT: годовалый мальчик откусил стебель цветка и попал в больницу в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве годовалый мальчик попал в больницу с сильным отравлением после того, как откусил стебель комнатного цветка, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, в растении содержался яд.

Как передает канал, инцидент произошел в Тимирязевском районе. Малыш находился с матерью в квартире. Оставшийся без присмотра мальчик схватил на полке цветок молочая и откусил стебель. Женщина забрала у сына растение, но яд проник в его организм.

Позднее самочувствие ребенка ухудшилось, он начал задыхаться. Приехавшие на вызов медики скорой экстренно госпитализировали мальчика и успели оказать ему необходимую помощь. Сейчас он находится в больнице вместе с отцом.

Ранее в Волгограде двухлетний ребенок выпил уксус на глазах у матери. Женщина выхватила бутылку из рук сына. Малыша доставили в больницу, где медики стабилизировали его состояние.

До этого в Волгоградской области двухлетний ребенок раскусил градусник во время измерения температуры тела. Его госпитализировали с отравлением парами ртути. Состояние малыша стабильное, его жизни ничего не угрожает.