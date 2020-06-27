Главврач больницы в Коммунарке опроверг слухи о мешках для трупов и картах

https://static.news.ru/photo/890f0ab4-b9a8-11ea-aee8-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: facebook.com

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал публикации, которые появились в Интернете.

В публикациях сообщается о подозрительной находке прохожих у основной больницы по приёму пациентов с коронавирусом. Прохожие обнаружили мешки для трупов, медицинские карты и бирки пациентов, а также «заражённую кровь».

Я хочу прокомментировать публикации, которые появились сейчас в Сети. За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствуют действительности, — привели слова Дениса Проценко в РИА Новости.

Он отметил, что инцидент будет расследован правоохранительными органами.

Процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего, — процитировали главврача больницы в Коммунарке РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, Денис Проценко сообщил, что в больнице на территории посёлка Коммунарка, где проходят лечение заражённые коронавирусной инфекцией, по данным на 27 июня 2020 года находились 297 пациентов.