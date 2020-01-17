https://static.news.ru/photo/1d6f72f0-394a-11ea-bd96-fa163e074e61_660.jpg Виктор Половников Фото: 11.мвд.рф

Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова. Его задержали 16 января 2020 года. Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — цитирует судью Валентину Трофимову ТАСС.

Сотрудники областного управления ФСБ проводят следственные и процессуальные действия.

Накануне, 15 января, в Амурской области задержали по подозрению в получении крупной взятки директора ФГБУ «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища», передавал NEWS.ru. Согласно материалам уголовного дела, он в 2017 году получил 930 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приёмке выполненных работ и за общее покровительство.