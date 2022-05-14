Глава Севастополя объяснил отсутствие адмирала Осипова на торжествах 13 мая Развожаев: адмирал Осипов отсутствовал на торжествах 13 мая, потому что был на боевом посту

Командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Осипов не присутствовал на торжественных мероприятиях в честь 239-летия флота, потому что находится «на боевом посту», сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 13 мая в городе прошли праздничные мероприятия, в частности, состоялся патриотичный концерт, на котором выступил артист Денис Майданов.

Игорь Владимирович Осипов сейчас на боевом посту, и, конечно, ему сейчас не до социальных сетей и поздравлений, — сказал Развозжаев.

Осипов также не присутствовал на военном параде 9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместо Осипова парад принимал начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Сергей Пинчук.

Традиционный военный парад в честь Дня Победы прошёл 9 мая в Москве. В нём приняли участие 11 тысяч военнослужащих. За несколько минут до начала парада на Красную площадь прибыл президент России Владимир Путин. После завершения мероприятия он по традиции отправился в Александровский сад, где возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, почтив память погибших в годы ВОВ.

В ходе торжественной речи на параде Победы глава государства поздравил военнослужащих с 9 Мая и напомнил, что защита родины всегда священна. Он также в очередной раз подчеркнул, что Россию «вынудили дать упреждающий отпор агрессии» НАТО, и назвал решение о начале военной спецоперации на Украине «своевременным и единственно правильным».



