Глава Калуги отреагировал на сообщения о продаже завода Volkswagen Глава Калуги Денисов заявил, что ему ничего не известно о подготовке Volkswagen продажи завода в городе

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Глава Калуги Дмитрий Денисов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал сообщения в СМИ о подготовке концерном Volkswagen продажи завода, расположенного в городе. Руководитель региона подчеркнул, что не в курсе возможных решений автопроизводителя.

Я не смогу прокомментировать. Я просто не в курсе. Воздержусь от комментариев, мне ничего не известно [о подготовке Volkswagen продажи завода], — заявил Денисов.

По данным источников портала «Газета.Ru», Volkswagen начал процедуру подготовки к продаже принадлежащего ему завода в Калуге. По информации собеседников издания, предприятие посетили две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии, а также представители Минпромторга РФ.

Ранее стало известно, что американская компания Otis, специализирующаяся на производстве лифтов, объявила об уходе с российского рынка. В пресс-релизе, опубликованном на сайте фирмы, говорится о том, что 100% доли в местном предпринимательском сегменте будут проданы инвестиционной компании Ice Development. По словам представителей Otis, решение о продаже было принято в связи с нарушением цепочек поставок, санкциями и «неустойчивым правом собственности» на свой бизнес в РФ.