Глава белгородского Минздрава сообщил о 14 пострадавших при обстреле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области пострадали 14 человек, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Он также подтвердил информацию о двух погибших.

Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребенок, — сказал министр.

Он уточнил, что госпитализированы девять пострадавших. Состояние четверых из них оценивается как тяжелое, один человек находится в реанимации. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь, после чего они были отпущены по домам.

Ранее об обстреле Шебекино сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Первоначально число пострадавших составляло пять человек, некоторое время спустя оно возросло до 11, а также стало известно о двух жертвах. В регионе до 6 ноября продлено действие «желтого» уровня террористической опасности.