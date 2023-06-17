Гладков назвал причину пожара в многоэтажке в Белгороде Гладков: причиной пожара в многоэтажном доме в Белгороде стала проблема с электропроводкой

Фото: v_v_demidov/t.me

Причиной пожара в многоэтажном доме в Белгороде стала проблема с электропроводкой, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что внешнего воздействия не было.

Причина пожара — внутренняя проблема с электропроводкой, то есть внешнего воздействия не было. Более подробно будем сегодня разбираться и начнем процессы по восстановлению дома, нужно готовиться уже к зимнему периоду, — сообщил Гладков.

Он добавил, что никто из жильцов дома не пострадал. Гладков отметил, что людям предложили поселиться в гостиницах города, однако они не согласились и вернулись в свои квартиры.

В ночь на 17 июня в многоэтажном жилом доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде произошел пожар. Как рассказал мэр города Валентин Демидов, жильцов горящего дома эвакуировали на безопасное расстояние. Глава Белгорода уточнил, что пламя не затронуло квартиры, пострадало только техническое помещение.

К 02:45 возгорание было ликвидировано. В ближайшее время эксперты проведут оценку ущерба, после чего начнется восстановление жилых помещений и котельной.