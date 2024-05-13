Военный рассказал, как бойцы ВСУ надеялись отстоять село Бердычи в ДНР Военный Аверик: ВСУ до последнего надеялись отстоять село Бердычи в ДНР

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины до последнего надеялись отстоять расположенное в ДНР село Бердычи, сообщил РИА Новости командир штурмового взвода российской группировки «Центр» с позывным Аверик. Минобороны РФ сообщило о занятии населенного пункта 2 мая.

Противник не хотел сдаваться, до последнего сидел и надеялся, что у него все-таки будет возможность остаться здесь. Двигались потихоньку, вытесняли его, — заявил Аверик.

По его словам, российским силам помогли минометы и тяжелая артиллерия. В итоге украинских бойцов «выдавили на окраину», и им пришлось отступить в лесополосу.

ВС России ранее взяли под контроль пять населенных пунктов на территории Харьковской области. В Минобороны РФ уточнили, что в результате наступательных действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Кроме того, российские бойцы ликвидировали чешскую боевую машину Vampire, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, САУ «Богдана», а также четыре гаубицы Д-20, гаубицу Д-30 и огневые установки ЗРК «Бук».

До этого глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что бои на Харьковском направлении в зоне спецоперации ведутся сразу на нескольких участках линии соприкосновения. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях и предупредил о риске информационных провокаций со стороны украинских властей. Минобороны России эту информацию не комментировало.