Гидрометцентр: жара уйдёт, комфортная погода ожидается в Москве в четверг

https://static.news.ru/photo/5749877c-c0c2-11ea-935b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что скоро москвичи смогут отдохнуть от жары. В Москве ожидается комфортная погода 9 июля 2020 года.

В четверг уже будет облегчение. Ночная температура будет от 9 до 14 градусов, дневные температуры — от 18 до 23 градусов. Конечно, температура понизится более чем на 10 градусов, но она придёт в свою норму. Два дня мы сможем передохнуть от жары. Это будет лето в московском исполнении, таким оно должно быть, — привели слова синоптика в ТАСС.

Роман Вильфанд добавил, что с 9 июня погода в Москве будет облачной. Затем, с 11 или 12 июля температура начнёт вновь повышаться.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Аналогичное предупреждение действует для жителей Тамбовской, Липецкой, Курской, Воронежской и Белгородской областей. По словам синоптиков жара продлится до 8-9 июля.