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Генпрокуратура проверит качество молочной продукции в детсадах и школах

13:57, 18 августа 2020

В некоторых российских регионах Генеральная прокуратура собирается проверить качество продуктов из молока, которые поставляются в социальные учреждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки стала информация, появившаяся в СМИ о том, что в детские сады, школы и больницы Приморского края поставляли поддельные молочные продукты. Контрафакт привозили также и в соцучреждения Московской, Новосибирской и Самарской областей.

Генпрокуратурой Российской Федерации организованы и контролируются проводимые прокуратурами регионов проверки сведений о закупках социальными учреждениями продукции ненадлежащего качества, — поясняется в сообщении.

По итогам проверок при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

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