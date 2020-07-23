Генерал ФСБ в отставке объяснил присвоение Кадырову нового звания

https://static.news.ru/photo/c7db0e54-ccff-11ea-a505-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов назвал присвоение главе Чечни Рамзану Кадырову воинского звания генерал-майор переаттестацией.

Об этом эксперт заявил Общественной службе новостей, напомнив, что у Кадырова уже было звание генерала полиции.

По сути, его просто переаттестовали... Это более политический шаг, чем логический, — цитирует Михайлова издание.

Он добавил, что Кадыров много лет возглавляет регион, что «соответствует званию генерала».

Также Михайлов отметил, что присвоенное звание не даст Кадырову ничего, кроме чувства гордости, поскольку его пенсия будет как у главы республики, то есть выше генеральской.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майор. Кроме того, Кадыров переведён из структуры МВД в Росгвардию.