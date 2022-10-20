Газета «Вперед» сообщила о гибели мобилизованного из Бурятии в зоне СВО

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На странице газеты «Вперед» во «ВКонтакте» появилось сообщение о гибели в зоне специальной военной операции мобилизованного Дмитрия Сидорова из Бурятии. В сообщении издания отмечается, что 24-летний россиянин получил повестку в военкомат и был призван водителем мотострелковой бригады в рамках частичной мобилизации 22 сентября, а 4 октября погиб в зоне СВО. Информацию РБК подтвердили в администрации села Илька, уроженцем которого был Сидоров. В Минобороны сообщение о гибели мобилизованного не подтвердили.

Дмитрий погиб 4 октября 2022 года при исполнении воинского долга во время проведении специальной военной операции на территории Украины, — сказано в сообщении газеты.

В публикации «Вперед» напоминает, что в 2017 году Сидорова призвали на срочную службу, где он служил в должности водителя взвода транспортирования ракет.

Издание выразило соболезнования от имени администрации Заиграевского района Бурятии и его главы Виталия Шалькова.

По данным РБК, у молодого человека остались мать и четыре сестры, прощание с погибшим пройдет 21 октября в Ильке.

Ранее правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых местных жителей, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Власти пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей помимо государственных выплат.

Появившимся в СМИ сообщениям о мобилизованных жителях Челябинска, погибших в зоне спецоперации, возмутился депутат Госдумы от Ульяновской области Сергей Морозов. Он написал, что мобилизованных должны были подготовить перед отправкой на новые территории.