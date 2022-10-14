Депутат Госдумы поднял вопрос о расстрелах за гибель мобилизованных Депутат Госдумы Морозов поднял вопрос о расстрелах за гибель мобилизованных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подготовка мобилизованных граждан

Депутат Госдумы от Ульяновской области Сергей Морозов возмутился появившимся в СМИ сообщениям о мобилизованных жителях Челябинска, погибших в зоне спецоперации. На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что мобилизованных должны были тщательно готовить, а только после этого отправить на новые территории. Он также поднял вопрос о том, что принявших решение об отправке мобилизованных в зону боя следовало бы расстрелять.

Это говорит лишь о том, что некоторые офицеры не имеют морального права носить погоны, — заявил депутат.

Ранее правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых местных жителей, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Власти пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей, помимо государственных выплат. Представители военного комиссариата выразили соболезнования родным солдат и пообещали оказать всю необходимую помощь. Подробности гибели мобилизованных не сообщались.

По информации властей, все погибшие — жители Южного Урала. На службу их отправлял военкомат Коркинского района.

Кроме того, URA.RU сообщило о гибели мобилизованного жителя Краснотурьинска Свердловской области в ходе спецоперации на Украине. Агентство отмечает, что факт гибели мужчины подтвердили в военном комиссариате Краснотурьинска и Карпинска, до этого о смерти военного сообщила его супруга.