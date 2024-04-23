ФСБ помешала террористу устроить взрыв в Брянске В Брянске задержан сторонник украинских националистов за подготовку к теракту

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске, передает ТАСС. У него изъяли взрывчатку. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статьям об участии в террористической организации и за содействие терроризму.

ФСБ задержан в Брянске гражданин РФ, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта, — говорится в сообщении.

В конце марта ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. В ведомстве сообщили, что трое граждан одной из стран Центральной Азии планировали устроить атаку в месте массового сбора людей. По месту проживания задержанных были изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы.

До этого Южный окружной военный суд приговорил жительницу Запорожской области Ларису Мачильскую к семи годам заключения за подготовку теракта. Отмечалось, что фигурантка в сентябре 2023 года получила от куратора украинских спецслужб самодельное взрывное устройство и хранила его у себя дома, готовясь использовать.