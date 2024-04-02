ФСБ назвала цель ввоза в Россию взрывчатки в православных иконах с Украины ФСБ: взрывчатку в иконах везли с Украины в Москву

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Спрятанную в утвари и православных иконах взрывчатку должны были доставить с Украины в Москву, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. О конечной цели доставки рассказал задержанный в рамках расследования фигурант.

По его словам, погрузка утвари и икон проходила в Румынии. Глава отдела экспертно-криминалистического центра МВД РФ по Псковской области Дмитрий Белоцерковский заявил, что в грузе был спрятан гексоген. Эксперт уточнил, что изъятого хватило бы «для подрыва пятиэтажного жилого дома». Кром того, были обнаружены применяемые специальными подразделениями для диверсий взрыватели промышленного производства, а также комплекты замедлителей.

Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. Задержано лицо, причастное к совершению преступления, — говорится в сообщении на сайте ФСБ.

Ранее ФСБ показала кадры досмотра и изъятия икон с Украины, с которыми контрабандным путем пытались доставить в Россию взрывчатку. Возбуждено дело статье о незаконном перемещении через границу взрывчатых устройств группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Организаторы и соучастники будут объявлены в розыск, уточнили в ведомстве.