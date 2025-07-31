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31 июля 2025 в 13:57

Фотографирующего машины и важные объекты подростка задержали в Уфе

Фото: t.me/sledcom02

В Уфе правоохранительные органы арестовали несовершеннолетнего жителя города, который по заданию неизвестных кураторов в течение пяти месяцев (с сентября 2024 по февраль 2025 года) фотографировал стратегические объекты ТЭК, а также автомобили возле зданий госучреждений и жилых домов в Уфе, Рязани и Казани, сообщили в региональном управлении СК России. Как установило следствие, подросток работал за денежное вознаграждение от 1 до 65 тысяч рублей, получая задания через мессенджеры.

По версии следствия, в период с сентября 2024 года по февраль 2025 года несовершеннолетний, вступив в сговор с неустановленным лицом через интернет-мессенджер, за денежное вознаграждение, размер которого варьировался от одной до 65 тысяч рублей, собирал сведения о стратегически важных объектах, — сказано в сообщении.

Собранные подростком сведения использовались для подготовки диверсионных актов. В январе 2025 года молодой человек согласился за 200 тысяч рублей поджечь железнодорожный локомотив, однако спецслужбам удалось предотвратить это преступление.

Ранее Мосгорсуд признал супружескую пару виновными в госизмене за сбор данных об объектах Минобороны России. Павла Коротича и Валерию Егорову осудили на 15 и 17 лет лишения свободы.

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