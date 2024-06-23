«Фонтанка» сообщила о задержании связанных с Пригожиным медиаменеджеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание «Фонтанка» сообщило о задержании за вымогательство у спецпредставителя губернатора и кандидата в депутаты в Санкт-Петербурге медиаменеджеров, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным. Газета утверждает, что сотрудники ФСБ задержали топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева.

«Фонтанка» пишет, что они длительное время требовали деньги у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича. По информации издания, он пытался их вразумить, но в итоге ему пришлось написать заявление в правоохранительные органы.

Telegram-канал Baza в начале июня сообщал, что правоохранители в Орловской области задержали членов организованной преступной группировки, на протяжении года занимавшейся вымогательством у лиц, замешанных в обороте наркотиков. По данным канала, они забирали у пострадавших автомобили и квартиры в интересах торговцев наркотиками. Канал утверждает, что всего было задержано четыре человека, трое из которых — бывшие участники ЧВК «Вагнер».

Ранее в Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве 50-летнего мужчины в поселке Большая Ирба Курагинского района. Он оказался лидером местной ОПГ. Мужчина был приговорен в 2019 году к 18 годам лишения свободы за ряд тяжких преступлений. В родной край он вернулся после участия в СВО. Отмечается, что в колонии он заключил контракт с ЧВК «Вагнер».