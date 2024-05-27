Лидер ОПГ вернулся с СВО и застрелил односельчанина Ранее осужденный лидер ОПГ вернулся из зоны СВО и убил мужчину под Красноярском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае задержан подозреваемый в убийстве 50-летнего мужчины в поселке Большая Ирба Курганского района, передает пресс-служба управления Следственного комитета региона. Издание «Взгляд Инфо» со ссылкой на родственницу пострадавшего сообщает, что подозреваемый в убийстве Андрей Ащеулов — лидер местного ОПГ. Он был приговорен в 2019 году к 18 годам лишения свободы за ряд тяжких преступлений. В родной край он вернулся после участия в СВО. По данным издания, в колонии он заключил контракт с ЧВК «Вагнер».

Ехали мимо на велосипеде, что-то ему не понравилось. Выстрелил в упор в голову, — поделилась родственница погибшего Анатолия Хохлова.

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Также издание опубликовало видео с места убийства. Известно, что подозреваемый уже дал признательные показания.

По версии следствия, в вечернее время 26 мая 2024 года подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии на территории дачного общества «Чайка» поселка Большая Ирба Курагинского района, в ходе конфликта произвел выстрел из двуствольного гладкоствольного ружья в ранее ему незнакомого 50-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Фигурант задержан, в ходе допроса он дал признательные показания, — сообщили в СКР.

Канал ТВК рассказал, что в задержании подозреваемого и еще одного человека участвовали сотрудники Госавтоинспеции. По требованию сотрудников ГАИ тот не остановился, а только увеличил скорость и попытался скрыться: полицейским пришлось стрелять в воздух.

Ранее сообщалось, что убивший в 2016 году 39-летнюю любовницу и ее мать уроженец Волгограда Алексей Ишкин скончался в зоне СВО. Судя по фотоснимкам с кладбища, Ишкин погиб 3 ноября 2022 года. На свободу после двойного убийства он должен был выйти в 2032 году.