В зоне СВО умер волгоградец, убивший в Сочи любовницу и ее мать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убивший в 2016 году 39-летнюю любовницу и ее мать уроженец Волгограда Алексей Ишкин скончался в зоне СВО, сообщает V1.RU. Судя по фотоснимкам с кладбища, Ишкин погиб 3 ноября 2022 года. На свободу после двойного убийства он должен был выйти в 2032 году.

В ходе судебных разбирательств в 2016 году мужчина рассказывал, что убил любовницу в состоянии наркотического опьянения. По его словам, женщина имела на него компромат — видео их постельных утех. Ишкин при этом был женат и вместе с супругой воспитывал детей. Всего на теле убитой насчитали не менее 37 ножевых ранений.

После фразы про видео у него появилось чувство агрессии к любовнице. Он достал из левого кармана джинсов нож и левой рукой нанес ей удар. У него в голове мысли были только о том, где видео. Первый удар ножом он нанес тогда, когда она находилась возле шкафа, точное количество ударов он не помнит, помнит, что было много крови, — цитирует издание материалы дела.

Родственники и бывшая супруга Ишкина на звонки не отвечают. Подробности его смерти в зоне проведения СВО неизвестны.

V1.RU отмечает, что супруга помогала мужу в день убийства сжечь окровавленную одежду и вместе с ним съездила к морю, чтобы выкинуть нож. При этом мужчина не отвечал на вопросы жены, что он натворил. В ближайшее время он собирался уехать с семьей обратно в Волгоград, но его задержала полиция.

Ранее стало известно, что волгоградский каннибал Дмитрий Малышев встретился в зоне СВО с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым из Волжского. Об этом Малышев рассказал журналистам в телефонном разговоре. В соцсетях он опубликовал кадры с Масленниковым и пояснил, что на спецоперацию отправился не для смены обстановки, а для защиты традиционных ценностей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.