Baza: бывшие «вагнеры» собрали банду и вымогали деньги у наркоторговцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что правоохранители в Орловской области задержали членов организованной преступной группировки, на протяжении года занимавшейся вымогательством у лиц, замешенных в обороте наркотиков. По данным канала, они забирали у пострадавших автомобили и квартиры в интересах «наркошопов».

Канал утверждает, что всего задержано четыре человека, трое из которых — бывшие участники ЧВК «Вагнер». В публикации отмечается, что всего по делу проходит восемь эпизодов.

Ранее в Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве 50-летнего мужчины в поселке Большая Ирба Курагинского района. Это — лидер местной ОПГ. Он был приговорен в 2019 году к 18 годам лишения свободы за ряд тяжких преступлений. В родной край он вернулся после участия в СВО. Отмечается, что в колонии он заключил контракт с ЧВК «Вагнер».

Ранее волгоградский каннибал Дмитрий Малышев встретился в зоне СВО с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым из Волжского. В соцсетях Малышев опубликовал кадры с Масленниковым и пояснил, что на спецоперацию отправился не для смены обстановки, а для защиты традиционных ценностей. Сослуживец Масленников был осужден за то, что убил, расчленил и закопал в лесу двух девушек, с которыми познакомился в караоке-клубе.