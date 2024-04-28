Фекальный потоп произошел в российском регионе из-за разлива канализации Readovka: Воскресенск затапливает фекалиями и химикатами

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Жители деревни Золотово и села Юрасово города Воскресенск буквально оказались под нечистотами из-за прорыва канализации, сообщает Telegram-канал Readovka. Вода, содержащая фекалии и химикаты, затопила улицы, подвалы и огороды, создавая серьезные проблемы для местных жителей.

Люди вынуждены ходить по улицам только в сапогах, а их жилые участки стали непригодными для выращивания урожая и содержания домашнего скота. Даже в воздухе ощущается неприятный запах, — говорится в сообщении.

Как пишет СМИ, граждане обращались в различные ведомства с просьбой о помощи, но решения проблемы до сих пор не появилось. Работы по восстановлению коллектора, обещанные до начала 2024 года, так и не были проведены. Жители вынуждены сами принимать меры, например, устанавливать мешки с песком для остановки потока фекальной воды. Село Юрасово также пострадало из-за разлива канализации. Вода размывает дорогу и затапливает жилые участки.

Ранее врач-патолог Жанна Шмидт предупредила, что затопление в Орске грозит распространением гепатита А, холеры и тифа. Специалист подчеркнула, что опасность возникновения инфекций появляется из-за фекальных стоков и попадания канализационных вод в водоемы и водозаборы.