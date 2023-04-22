Новая бомба в Белгороде: откуда взялась, почему не взорвалась сразу

Фото: Соцсети

Днем 22 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале об эвакуации жителей 17 домов (около трех тысяч человек) из-за обнаруженной поблизости авиабомбы. Вечером 20 апреля 2023-го в Белгороде прогремел взрыв, оставивший 20-метровую воронку. Минобороны России сообщило, что ЧП произошло в результате нештатного отделения боеприпаса от бомбардировщика Су-34. Что за новый снаряд нашли на улице Белгорода, почему его не нашли сразу и что сейчас происходит в Белгороде — в материале NEWS.ru.

Что известно об эвакуации в Белгороде

По словам Гладкова, в пункты временного размещения (ПВР) перевезут жителей 17 жилых домов по адресам: По улице Шаландина дома 15, 17, 13, 13а, 19, 21, 9; по улице Губкина — 30, 32, 34, 38, 38а и 38б; по проспекту Ватутина — 18б, 22а, 22, 16.

«В районе дома 5 „а“ на Шаландина и в районе дома 30 на малой Губкина будут организованы два пункта сбора. К ним будут подаваться автобусы. Выделено 90 единиц транспорта. Ниже публикую адреса домов, из которых жителей будем переводить в пункты временного размещения: Ул. Шаландина, 15, 17, 13, 13а, 19, 21, 9. Ул. Губкина, 30, 32, 34, 38, 38а и 38б. Проспект Ватутина, 18б, 22а, 22, 16», — рассказал руководитель региона.

На опубликованных в Сети видеокадрах очевидцы зафиксировали целую вереницу автобусов, которые перевезут белгородцев в безопасное место.

Shot опубликовал кадры, на которых взрывотехники откапывают обнаруженную авиабомбу.

Кто присмотрит за оставленными домами

Все дома, из которых вывезут жителей, под охрану возьмет полиция, отметил Гладков.

Что за бомбу нашли в Белгороде

Telegram-канал Baza предположил, что найденной авиабомбой в Белгороде является ФАБ-500. Ресурс не исключил, что снаряд находится под землей на глубине семи метров. ФАБ расшифровывается как «фугасная авиабомба», цифра 500 означает вес снаряда — около 500 кг.

По информации «Известий», бомба может находиться на глубине пяти метров.

Где именно нашли авиабомбу

Telegram-канал «Подъем» сообщил, что второй за неделю взрывоопасный предмет в Белгороде обнаружили в 250 метрах от места, где упал нештатно отделившийся от Су-34 боеприпас вечером 20 апреля.

Почему найденная в Белгороде авиабомба не взорвалась сразу?

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил в беседе с NEWS.ru, почему бомбу не сразу нашли и почему она не взорвалась при падении.

«Не нашли сразу, так как на такой глубине оказалась, если это действительно так. Такое бывает — бомбы, снаряды не взрываются. Это может быть вызвано и сроком изготовления, на мой взгляд. Хорошо, что не взорвалась, достаточно мощный боеприпас, судя по тому, что последствия, как сказал Гладков, до понедельника устранять будут», — предположил Василий Дандыкин.

Эксперт не исключил, что бомба не взорвалась, так как «какой-то механизм мог выйти из строя».

«Бомба могла пробить такую глубину, в Белгородской области почва мягкая, вот бомба и могла уйти в землю. На какую глубину — информации нет. Скорость у нее большая, вот и вошла в землю. Нашли, думаю, так как саперы работали, все исследовали. Вероятно, что сошли два боеприпаса, один за другим. Такое бывает, что не все снаряды взрываются», — заключил специалист.

Авиабомба в Белгороде точно может взорваться?

Спустя полтора часа после заявления губернатора Белгородской области о начале массовой эвакуации жителей из-за найденной авиабомбы РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС сообщило, что найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен.

По информации Mash, власти Белгорода вводят режим ЧС регионального уровня. Задействованы все экстренные службы. Канал добавил, что как только бомбу откопают, её поднимут краном и увезут подальше от города.

Когда и как авиабомбы упали на Белгород

Поздно вечером 20 апреля Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в Белгороде. В Сети появились фото воронки, образовавшейся на проезжей части. Разрушения получили магазин и фасады многоквартирных домов, было повреждено несколько автомобилей.

Власти Белгородской области подтвердили факт взрыва.

«ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи», — написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ночь с 20 на 21 апреля Минобороны РФ сообщило, что 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород «произошел нештатный сход авиационного боеприпаса».

Почему авиабомбы упали на Белгород

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник предположил в разговоре с NEWS.ru, что Су-34, от которого в результате нештатной ситуации отделился боеприпас, не пролетал над Белгородом. По его словам, на снаряде могли активироваться механизмы, позволившие ему достичь населенного пункта. Эксперт отметил, что пилоты истребителей-бомбардировщиков не прокладывают маршруты над городами, если самолеты несут боекомплект.

«Над городом никто и не летает с боеприпасами, тем более на своей территории. Боеприпас могло снести, он мог быть управляемым, на нем могло включиться что хочешь. Никогда вертолеты, самолеты с боеприпасами не летают над населенными пунктами, они их всегда обходят», — заявил Сытник.

Эксперт отметил, что у нештатного падения авиационного боеприпаса на город может быть несколько причин: от человеческого фактора до технического сбоя. Он добавил, что во время боевых действий подобные происшествия вполне возможны.

«Во-первых, могла электроника сыграть, могла механическая часть: где-то какой-то замок соскочил или, когда заряжали самолет, оружейники в спешке могли накосячить. Это не техники делают, а оружейники — специальная группа, которая боеприпасы подстегивает к самолету», — сказал пилот.

Он добавил, что сам боеприпас мог быть уже старым и его крепления не выдержали нагрузки. Кроме того, к отрыву боеприпаса могли привести перегрузки при совершении самолетом маневра.

«Во время боевых действий такое случается, потому что самолеты работают на износ, поэтому вырабатываются крепления, посадочные места», — заключил летчик.

Читайте также

В Сети появилось фото бомбы, ставшей причиной эвакуации жителей Белгорода

Мощный взрыв в Белгороде: что случилось, как возникла 20-метровая воронка

Опубликовано полное видео взрыва в Белгороде

Воронка 20 метров и поваленные столбы: последствия взрыва в Белгороде

Мэр Белгорода показал фото с места взрыва в городе