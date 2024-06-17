Еще в одном городе России зарегистрированы случаи подозрения на ботулизм Роспотребнадзор: в Казани зарегистрированы шесть случаев подозрения на ботулизм

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Казани выявили шесть случаев подозрения на ботулизм, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Отмечается, что все случаи зарегистрированы после употребления «Салата лобио». Проводится проверка ретейлера, пострадавшие находятся в инфекционной больнице.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводится проверка ретейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию, с отбором проб для лабораторного исследования, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в связи с регистрацией в Москве случаев отравления после употребления «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и ООО «Гастропорт» приостановлен оборот продукции вышеуказанных производителей до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. В Роспотребнадзоре попросили граждан воздержаться от приобретения и употребления в пищу этой продукции.

Врач-терапевт Алексей Хухрев ранее рассказал, что люди, заразившиеся ботулизмом, могут умереть при сильной интоксикации. По его словам, заболеть можно при нарушении технологий на производстве по приготовлению еды на заказ. Терапевт также напомнил, что ботулотоксин способен парализовать мышцы, вызвать проблемы с глотанием и дыханием, а также летальный исход из-за проблем с легкими.