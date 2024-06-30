Еще один ребенок пошел на поправку после удара ВСУ по Севастополю Развожаев: еще один ребенок выписан из больницы после атаки ВСУ на Севастополь

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

Еще один ребенок, получивший травмы при ракетном обстреле Севастополя со стороны украинских вооруженных сил 23 июня, выписан из больницы, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, 22 человека по-прежнему находятся на лечении, среди них двое детей.

На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе двое детей, — заявил Развожаев.

Глава Севастополя напомнил, что после украинского удара по Севастополю 22 жителя города были направлены на лечение в московские медучреждения. Из них 12 являются несовершеннолетними. Состояние двоих пациентов оценивается как стабильно тяжелое, 15 человек находятся в состоянии средней тяжести, еще пять пациентов — в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее Развожаев сообщил, что число пострадавших при новой ракетной атаке Украины на Севастополь увеличилось до четырех человек. Граждане получили осколочные ранения легкой степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

До этого глава Севастополя предупреждал местных жителей об информационных атаках украинских спецслужб в медиаресурсах. По его словам, горожанам начали писать в разные чаты.