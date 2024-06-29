Жителей Севастополя предупредили об информационных атаках Украины Развожаев: все удары ВСУ по Севастополю сопровождаются информационными атаками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины сопровождают каждый удар по Севастополю информационными атаками в медиаресурсах, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Так, после очередного нападения сотрудники Центра информационно-психологических операций ВС Украины начали писать местным жителям в разные чаты.

Сегодня сразу после атаки в разные чаты людям начали писать ципсошники, представляясь общественной организацией «Севастопольский центр развития гражданского общества», — заявил Развожаев.

По словам главы Севастополя, украинские специалисты призывали горожан просить об установке дополнительных сирен для оповещения о воздушной тревоге, а также систем противовоздушной обороны. Они просили людей записать видеообращения, предлагая за это денежное вознаграждение.

В ряде либеральных и проукраинских каналов публикуется информация о том, что сегодня во время атаки не работала система оповещения в Севастополе. Это ложь. Все эти сообщения имеют одну цель: дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать, — добавил Развожаев.

Губернатор призвал жителей Севастополя не общаться с незнакомыми людьми в чатах. Кроме того, он попросил не обсуждать в пабликах вопросы, касающиеся безопасности, поскольку этим может воспользоваться противник.

Ранее антитеррористическая комиссия Севастополя сообщила, что в городе активизировались мошенники, действующие в том числе в интересах украинских спецслужб. Они рассылают людям поддельные письма о якобы проводимых внеплановых проверках со стороны органов ФСБ.