Работающие на Украину мошенники активизировались в Севастополе Украинские спецслужбы используют мошенников для кражи данных севастопольцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мошенники, в том числе действующие в интересах украинских спецслужб, активизировались в Севастополе, сообщили в пресс-службе городской антитеррористической комиссии. Они рассылают местным жителям поддельные письма о якобы проводимых внеплановых проверках со стороны органов ФСБ России.

Мошенники, в том числе используемые украинскими спецслужбами, продолжают рассылать с поддельных аккаунтов руководителей органов власти, организаций и учреждений города Севастополя письма о якобы проводимых внеплановых проверках со стороны органов ФСБ России, — заявили в комитете.

Мошенники начинают звонить получателям таких писем, после чего они получают доступ к персональным данными горожан. Речь идет в том числе об электронных сервисах и денежных средствах на банковских счетах. После этого жертв принуждают к совершению действий террористического характера, обещая вернуть похищенное.

Ранее анонимные лица попытались выманить у жителей Севастополя фотографии и видеозаписи украинской атаки на город. По словам руководителя Центра управления регионом Надежды Бохан, для этого мошенники представлялись сотрудниками ФСБ, продюсерами, редакторами ведущих СМИ и правоохранителями.