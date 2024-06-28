Фальшивая ФСБ пыталась выманить у севастопольцев видео атаки на город Бохан: анонимные лица пытались выманить у севастопольцев видео атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анонимные лица пытались выманить у жителей Севастополя фотографии и видеозаписи атаки ВСУ на город, сообщила руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан в эфире местного телеканала СТВ. По ее словам, для этого они представлялись сотрудниками ФСБ, продюсерами, редакторами ведущих СМИ и правоохранителями. Бохан призвала граждан сохранять бдительность и назвала происходящее явной провокацией.

После атаки анонимные отправители в мессенджерах пытались связываться с горожанами, чтобы получить от них фото или видео происходящего, — сказала она.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе усовершенствуют систему оповещения для обеспечения быстрого укрытия людей в случае опасности. Также он объявил о появлении примерно 600 новых укрытий блиндажного типа. Пляжи после теракта в городе не будут закрывать, однако гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения некоторых из них.

До этого кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом. Политик подчеркнул, что произошедшее является актом войны со стороны Соединенных Штатов против российских гражданских лиц.