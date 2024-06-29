Число пострадавших при новой атаке на Севастополь выросло Развожаев: число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до четырех

Число людей, которые пострадали во время новой ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, выросло до четырех, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его данным, граждане получили осколочные ранения. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

В результате утренней ракетной атаки пострадали четыре мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой, — уточнил губернатор.

Он добавил, что в результате атаки были повреждены семь автомобилей, три жилых дома, в трех многоквартирных домах частично выбило стекла. Кроме того, продолжил Развожаев, в Балаклаве повредило две воздушные линии электропередачи. В итоге дома на улицах Жукова, Морской пехоты, Оздоровительной и Выгонной остались без света, однако аварийные службы смогли оперативно устранить проблему.

Утром 29 июня в Севастополе объявили воздушную тревогу. Вскоре губернатор рассказал, что системы ПВО Крымского полуострова уничтожили две воздушные цели в Балаклавском районе, осколки упали в прибрежной зоне. По словам Развожаева, в частном доме на улице Выгонной пробило крышу и потолок, разбиты стекла, повреждено несколько домов на улице Жукова. Также известно о падении одного из осколков в районе улицы Новикова.