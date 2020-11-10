Электричество на время отключилось в COVID-госпитале на Сахалине

https://static.news.ru/photo/7635ca20-23b3-11eb-9b25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аварийное отключение электричества на 20 минут произошло в ночь на 11 ноября в главном региональном госпитале для больных коронавирусом, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Отключение не повлияло на работу больницы, уточнил губернатор.

Учреждение работало в штатном режиме. Автоматически сработали все резервные источники, снабжающие электроэнергией жизненно важное оборудование. Авария не отразилась на пациентах, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции в центральной районной больнице, — написал Лимаренко в своём Telegram-канале.

Как пояснил губернатор, в Долинской ЦРБ есть два генератора, один из которых, работающий на оперблок и корпус реанимации, включается автоматически. Второй генератор подключили сами сотрудники. Отдельно глава региона отметил, что каждый аппарат ИВЛ имеет аккумулятор, который может проработать от полутора до шести часов.

Ситуация сразу была взята на контроль областным министерством здравоохранения. Медицинская помощь в учреждении оказывалась в штатном режиме, — резюмировал губернатор.

Как писал NEWS.ru, анестезиолог-реаниматолог больницы № 20 Ростова-на-Дону Артур Топоров остался без работы. Именно он рассказал журналистам, как во время его ночного дежурства от нехватки кислорода умирали люди.