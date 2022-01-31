Экс-полицейского осудили в Новосибирской области за присвоение консервов

Экс-заместителя начальника полиции отдела МВД России по Черепановскому району Новосибирской области осудили за превышение должностных полномочий. В 2020 году он сокрыл незаконное мероприятие в кафе, а после потребовал у предприятия 90 банок тушёнки якобы для командировки, сообщили в региональной пресс-службе СК РФ. Однако обвиняемый похитил продукты и распорядился ими по своему усмотрению, пишет Сиб.фм.

В 2020 году обвиняемый, являясь сотрудником полиции, дал незаконное разрешение на проведение в помещении кафе в Новосибирской области мероприятия, а также принял меры к сокрытию указанного административного правонарушения. Кроме того, фигурант по делу обратился в адрес одного из предприятий с просьбой о выделении помощи в виде продуктов питания для сотрудников полиции, убывающих в служебную командировку, после чего распорядился ими по своему усмотрению, — рассказали в пресс-службе СК РФ.

По данным СМИ, подсудимый также распорядился не возбуждать уголовное дело в отношении мужчин, стрелявших из карабина в сторону людей. Помимо этого он приказал сотруднику ДПС не составлять протокол на водителя грузовика, который не имел права находиться за рулём. Подсудимый признал вину по всем предъявленным обвинениям.

Ранее житель Новосибирска, пойманный при попытке украсть две бутылки рома из продуктового магазина, заявил силовикам, что преступный мир отомстит за него. Злоумышленник сообщил, что отсидел срок за убийство и пользуется авторитетом среди криминальных структур.