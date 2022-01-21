Похититель рома пригрозил силовикам, что преступный мир отомстит за него

Житель Новосибирска Борис Богаткин, пойманный при попытке украсть две бутылки рома из продуктового магазина, заявил силовикам, что преступный мир отомстит за него. Злоумышленник сообщил, что отсидел срок за убийство и пользуется авторитетом среди криминальных структур, пишет Сиб.фм.

Видимо, желая произвести на бойцов группы быстрого реагирования впечатление матёрого уголовника, с которым опасно связываться, он похвастался, что отсидел срок за убийство. И даже пообещал, что преступный мир, в котором он занимает далеко не последнее место, его поимку не простит, — рассказали в группе Агентства безопасности «Гвардия» в социальной сети «ВКонтакте».

Сиб.фм отмечает, что три года назад злоумышленник освободился из мест лишения свободы. За ним числится около 15 эпизодов мелких хищений на сумму 10 тысяч рублей.

Спустя час этот же магазин попытался ограбить подельник Богаткова. Злоумышленник намеревался украсть сервелат, однако был задержан полицейскими.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко на сумму 100 млн рублей. Трое злоумышленников подстроили ДТП на трассе у Наро-Фоминска, когда женщина выезжала из коттеджного посёлка на своей машине.

Полиция завела дело по статье «Разбой». Устанавливаются личности злоумышленников, ведётся их розыск.