Экс-кандидата в мэры Новосибирска отправили под арест по делу о взятке NGS: экс-кандидата в мэры Новосибирска отправили под арест по делу о взятке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутата городского совета Новосибирска Игоря Украинцева отправили под арест по делу о взятке, передает NGS.RU. По данным издания, экс-кандидат в мэры города обвиняется в незаконном получении 3,5 млн рублей от застройщика.

Как стало известно изданию, заявление в правоохранительные органы на чиновника написали застройщик и его бывший приятель Игорь Белокобыльский. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». В областной прокуратуре сообщали изданию, что, предположительно, Украинцев получал деньги с сентября 2022 года по январь 2023 года. Он пробудет в СИЗО до 29 июля.

О задержании депутата стало известно в четверг, 30 мая. Украинцев стал депутатом в Новосибирске в 2020 году, при этом он не входит ни в одну фракцию Совета депутатов — в 2024 году вышел из рядов партии «Зеленые». В этом же году он принимал участие в конкурсе на должность главы города.

Ранее в Ульяновской области задержали депутата по делу о мошенничестве и взятках. Мужчина под видом активиста «отмазывал» предприятия общепита от проблем с законом, предварительно и создавая их — он обвинял продавцов в продаже спиртного и сигарет несовершеннолетним.