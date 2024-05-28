Ульяновский депутат притворялся активистом ради взяток от владельцев кафе Прокуратура: ульяновский депутат под видом активиста вымогал взятки у кафе

В Ульяновской области задержан депутат, который под видом активиста «отмазывал» предприятия общепита от проблем с законом, сообщила региональная прокуратура. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

По данным канала, 35-летний депутат приходил в магазины и точки общепита, обвинял их владельцев в продаже спиртного и сигарет несовершеннолетним. После этого депутат уверял, что деньги все решат и утверждал, что «порешает вопросы» с сотрудниками силовых структур. В СУ СК РФ по Ульяновской области уточнили, что с декабря 2022 года по январь 2023 года задержанный получил таким способом почти 2 млн рублей.

Депутат задержан 29 августа прошлого года. Теперь его уголовное дело направлено в суд. Депутату грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Смоленске задержали майора МВД из Москвы за вымогательство 25 млн рублей. Полицейский потребовал взятку за «непривлечение третьего лица к уголовной ответственности». Бутафорные купюры передали столичному майору на автостоянке в Смоленске. Преступление зафиксировали оперативники. Операцию проводили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Смоленской области. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.