Новосибирский депутат попал под статью В Новосибирске задержали действующего депутата по делу о взятке

Новосибирский депутат городского совета Игорь Украинцев стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, сообщает «Коммерсант». Агентство отмечает, что связаться с ним не удалось, официального комментария от СК также пока нет.

По предварительным данным, сейчас действующий депутат находится во втором отделе по расследованию особо важных дел. С ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела по статье 290 УК РФ.

Известно, что Украинцев стал депутатом в Новосибирске в 2020 году, при этом он не входит ни в одну фракцию Совета депутатов — в 2024 году он вышел из рядов партии «Зеленые». В этом же году он принимал участие в конкурсе на должность главы города.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области задержали депутата по делу о мошенничестве и взятках. Мужчина под видом активиста «отмазывал» предприятия общепита от проблем с законом, предварительно и создавая их — он обвинял продавцов в продаже спиртного и сигарет несовершеннолетним.

До этого стало известно о задержании заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова во время получения взятки. Ее размер составил 1,3 млн рублей. Позже губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что Власов подал в отставку.