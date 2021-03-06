Экс-главу Котласа арестовали по делу о получении взятки

https://static.news.ru/photo/c484c07e-7f29-11eb-961d-96000091f725_660.jpg Андрей Бральнин Фото: Андрей Бральнин/vk.com

Бывшего мэра Котласа Архангельской области Андрея Бральнина арестовали на два месяца по ходатайству следствия в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

Бральнину суд избрал меру пресечения — содержание под стражей до 4 мая 2021 года, — сообщили ТАСС в пресс-службе Архангельского областного суда.

Бральнина задержали в Москве 5 марта по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5, ч. 6 ст. 290 «Получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах», четыре эпизода и ч. 2 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления» УК РФ.

47-летний уроженец Котласа был избран главой города в 2013 году. В феврале 2021-го Бральнин подал в отставку, сообщив о переходе на госслужбу в правительство Архангельской области.

Как писал NEWS.ru, экс-начальник департамента образования и науки Смоленской области заключил государственные контракты на 12,8 млн рублей с фирмой своего знакомого. За это он получил в виде взятки планшетный компьютер. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 750 тысяч рублей. Кроме планшета фирмы Lenovo экс-чиновник получил взятки в размере 25 тысяч и 30 тысяч рублей за заключение государственных контрактов. Уголовное дело расследовалось региональным управлением ФСБ.