Двоих россиян задержали за поджог военкомата SHOT: двоих мужчин задержали после поджога военкомата в Артеме

В Приморском крае двое мужчин задержаны за поджог военкомата в городе Артеме, сообщил Telegram-канал SHOT. Предполагается, что они действовали по заданию украинских кураторов.

Как стало известно каналу, одному из задержанных 51 год, второму – 31. Последний ранее уже был судим по статье о наркотиках.

В настоящее время подробности попытки поджога военкомата выясняются следователями. Решается вопрос и об избрании задержанным меры пресечения.

Инцидент в Артеме произошел накануне утром. Тогда сообщалось, что злоумышленник действовал в одиночку. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в здание, что привело к возгоранию оконной рамы на первом этаже. Вскоре пламя потухло само. Мужчина с места происшествия скрылся. Сотрудники правоохранительных органов нашли у здания военкомата еще три бутылки с горючей жидкостью и пластмассовую коробку.

Ранее во Владивостоке был задержан подросток, который готовился к поджогу одного из военных комиссариатов города. Согласно данным следствия, молодой человек прошел в Сети двухмесячное «обучение», где его готовили к реализации террористических актов. Юноша руководствовался радикальными политическими взглядами, неприязнью к СВО и действующей власти. Молодого человека заключили под стражу на срок до 9 ноября.