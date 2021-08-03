Двоих детей-маугли нашли в Ульяновской квартире

В Ульяновске спасатели обнаружили в брошенной квартире двоих детей. Возраст несовершеннолетних не уточняется. Известно, что дети проживали в антисанитарных условиях. Об этом сообщает сообщество в VK «Сейчас в Ульяновске».

Многие пользователи возмущены условиями, в которых были найдены маленькие дети:

Это не родители... Это даже не животные.... Это ЧУДОВИЩА!!!! — писали они (орфография и пунктуация сохранены).

«А ведь никто не обратил внимание на более-менее нормальную мебель, пластиковые окна, относительно новый санузел, во всяком случае не советский. То есть здесь я вижу, что проблема началась в какой-то момент. Скорее всего, психическое отклонение или что-то типа, муж бросил, жена ушла в тяжёлый алкоголизм», «Разве такое бывает? Неужели ни разу никакие службы не приходили, элементарно даже для проверки счётчиков???» — писали другие.

Следком выложил видео из квартиры и сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности и истязания малолетних детей. Также организована доследственная проверка, в ходе которой оценят действия должностных лиц органов системы профилактики на халатность.

Ранее стало известно, что маленькую девочку нашли ночью одну в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает ГУ МВД по региону. Рядом с ребёнком была найдена также сумка с детскими вещами. На текущий момент девочка находится в одной из местных больниц. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.