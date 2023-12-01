Двое пьяных мужчин убили хозяина пасеки и коллегу, а затем сожгли тела Жителей Приамурья и Хабаровска обвиняют в убийстве хозяина и работника пасеки

Двоим жителям Хабаровска и Октябрьского района предъявили обвинение в убийстве хозяина и работника пасеки, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области. Установлено, что подозреваемые также ограбили убитых, после чего сожгли их тела.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области 32-летним жителю города Хабаровска и жителю Октябрьского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц), — говорится в сообщении.

Тела 65-летнего владельца и 66-летнего сотрудника нашли 17 ноября 2023 года во время тушения пожара на пасеке, которая находится недалеко от села Кундур. В ходе расследования были задержаны двое 32-летних граждан.

Предварительное следствие установило, что обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения проникли в дом предпринимателя, у которого они подрабатывали с начала ноября, украли деньги и оружие, после чего застрелили 66-летнего мужчину, а затем нанесли повреждения пасечнику. После этого преступники попытались скрыться на машине, но не справились с управлением и съехали в овраг.

Один из них на попутном транспорте уехал в поселок Архару. Второй вернулся на место преступления и увидел, что хозяин пасеки еще жив, злоумышленник добил его топором. Затем он поджег жилье и скрылся.

Следователи изъяли похищенное имущество и нашли орудие убийства, из которого производились выстрелы. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.