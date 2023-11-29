Вынесен приговор рецидивисту, забившему насмерть родную бабушку В Хабаровском крае мужчину приговорили к 11,5 годам за жестокое убийство бабушки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил местного жителя к 11,5 годам колонии строгого режима за жестокое убийство родной бабушки и ряд других преступлений, сообщили KP.RU в прокуратуре Хабаровского края. Как отметили в ведомстве, мужчина ранее уже был судим за кражи и грабежи.

Издание пишет, что 26-летний мужчина в июле 2022 года вышел из заключения и поселился у своей 79-летней бабушки в Комсомольске-на-Амуре. Внук пил и сильно бил пожилую женщину. В марте 2023 года он в очередной раз нанес бабушке жестокие побои и ушел из дома. Пенсионерку обнаружила соседка, которая вызвала скорую помощь. Врачи три месяца пытались спасти жизнь пострадавшей, но в итоге она умерла.

Сообщается, что мужчина был задержан по обвинению в убийстве, однако в ходе расследования выяснилось, что он также избил и угрожал убийством девушке, отказавшей ему в близости, а также украл у незнакомой женщины мобильный телефон на автобусной остановке.

По словам официального представителя прокуратуры Хабаровского края Анны Исаевой, свою вину задержанный признал лишь частично. Он сознался в краже телефона и побоях, но заявил, что убивать бабушку не хотел.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год, — рассказали в прокуратуре.

Ранее в Карелии задержали мужчину по подозрению в убийстве матери. По данным следствия, 47-летний житель Олонца нанес женщине ножевые ранения во время бытовой ссоры.