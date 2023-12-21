Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников. О причинах подобного решения не сообщается.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Два майора» при этом сообщил, что на территории Керчи работает система противовоздушной обороны. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

Ранее сообщалось о приостановке паромного сообщения в Керченском проливе. Об этом объявил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, не уточнив о причинах. При этом отмечается, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Керчью раздалась серия взрывов. По данным канала, очевидцы слышали как минимум девять взрывов. Минобороны РФ и местные власти не прокомментировали информацию.