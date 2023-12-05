SHOT: серия взрывов прогремела над Керчью

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Керчью раздалась серия взрывов. По данным канала, очевидцы слышали как минимум девять взрывов. Минобороны РФ и местные власти не прокомментировали информацию.



SHOT уточнил, что звуки были слышны в районе Аршинцево и поселка Войково. Официальный Telegram-канал Крымского моста сообщил, что движение автотранспорта по объекту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России пресекли попытку ВСУ совершить атаку по объектам на территории Крыма. В небе над республикой были сбиты три украинских беспилотника. Украинская армия также пыталась атаковать Крым с воды — в западной акватории Черного моря уничтожили четыре беспилотных катера ВСУ, также морская авиация Черноморского флота поразила семь безэкипажных судов.

До этого сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в другой части Крыма. Глава региона Сергей Аксенов уточнил, что часть сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков в районе судостроительного завода имени Бутомы.