Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Фото: Юрий Лашов/РИА Новости

Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. Это случилось в 17:55, время совпадает с московским. Причины не уточняются.

Работа Керченской паромной переправы приостановлена, — написал Лукашенко.

Информации, когда возобновится движение, нет. При этом отмечается, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

До этого Керченская паромная переправа была перекрыта накануне вечером, но возобновила свою работу к утру 16 декабря. Это было связано с тем, что 15 декабря российские средства ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом. В Минобороны РФ уточнили, что атака произошла в пятницу, в период с 20:30 до 22:30.

Тогда же губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сработала система противовоздушной обороны. Он добавил, что, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.

Как объяснил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой, ВСУ используют тактику «волчьей стаи» при попытках атаковать Крым с помощью БПЛА. По его словам, прием Киеву подсказали советники из НАТО, а дроны вылетали из Одессы или Очакова.