Два украинских беспилотника попытались атаковать Белгородскую область Минобороны: средства ПВО ликвидировали два дрона ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Украинские беспилотники самолетного типа были сбиты над Белгородской областью дежурными средствами ПВО, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. По информации ведомства, были уничтожены два дрона противника.

15 октября около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Накануне Курская область подверглась массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, над областным центром сбили сразу 12 дронов. Пострадавших в результате атаки нет. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Да этого украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки и боеприпасом КЗ-3 упал на территории колонии в Брянской области. Telegram-канал SHOT сообщил, что это была уже вторая попытка за четыре дня атаковать здание колонии. Упавший дрон ликвидировали на месте. В результате происшествия никто не пострадал.